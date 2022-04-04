نائب بـ"الشيوخ" عن الموازنة الجديدة: الحكومة حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن ما أعلنته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، أمر إيجابي في ظل التطورات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم، سواء من تبعات جائحة كورونا أو الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إلى أنه رغم التطورات؛ فإن الحكومة المصرية حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وعدم المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الالتزام بالنسب الدستورية لمخصصات التعليم والصحة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه لم يتم تخفيض أي بنود خاصة بمخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، بل إن الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومي لتحقيق الانضباط بالموازنة العامة للدولة الجديدة.

وأشاد أبو عايشة، بإعلان الحكومة الاستمرار في مساندة كل القطاعات وكل الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً في الموازنة الجديدة، وكذلك دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وكذلك استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، وكذلك التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.