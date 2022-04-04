المتر يصل إلى 160 ألف جنيه.. ننشر أسعار وحدات مثلث ماسبيرو (خاص)

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة سيتي إيدج بيع الوحدات الإدارية والتجارية في منطقة أبراج ماسبيرو، بعد انتهاء أعمال تنفيذ المشروع.

شركة سيتي إيدج، هي الزراع التسويقي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 60% من الشركة، وبنك الإسكان والتعمير 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية تمتلك بنسبة 2%.

وقال مصدر مسؤول، لمصراوي، إن المرحلة الأولى من طرح وحدات أبراج ماسبيرو تشمل 120 وحدة بين الإداري والتجاري، وتختلف الأسعار حسب أنظمة السداد والتي تصل لـ7 سنوات.

وأكد المصدر أن الوحدات التجارية تبدأ المساحات بها من 75 مترا ويصل سعر المتر لـ131 ألف جنيه ويترفع لـ160 ألف جنيه حسب الوحدة ونظام السداد، وبهذا تكون أقل وحدة تجارية بـ9 ملايين و825 ألف جنيه، وتصل لـ12 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن الوحدات الإدارية تبدأ المساحات بها من 70 مترا، ويتراوح سعر المتر من 35 ألف جنيه وحتى 44 ألف جنيه.

وبهذا يكون سعر أقل وحدة إدارية يتراوح بين 2مليون و245 ألف جنيه، ويصل إلى 3 ملايين جنيه.

وتقع منطقة مثلث ماسبيرو، في نطاق حي غرب محافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية.

وتجري وزارة الإسكان التشطيبات الداخلية والخارجية، لمشروع أبراج مثلث ماسبيرو، والذي يتكون من دور بدروم بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوی) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة.

كما تضم منطقة مثلث ماسبيرو برجين للسكن البديل، لمن وافق من سكان المنطقة قبل التطوير، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم ودور أرضى تجاری، و15 دورًا متكررا.

وتضم المنطقة مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية وناد صحي ومناطق ألعاب أطفال ومناطق خضراء مفتوحة، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه مشروع أبراج مثلث ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقی – برج إداري)، وبدروم.

ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالي 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبان ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية.