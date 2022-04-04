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قرار جمهوري.. تجديد تعيين صالح الشيخ رئيسا لجهاز التنظيم والإدارة لمدة عام

12:50 م الإثنين 04 أبريل 2022
قرار جمهوري.. تجديد تعيين صالح الشيخ رئيسا لجهاز التنظيم والإدارة لمدة عام

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2022.

ونص القرار في مادته الأولى على أن: يُجدد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 1 أبريل 2022.

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022.

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