قرار جمهوري.. تجديد تعيين صالح الشيخ رئيسا لجهاز التنظيم والإدارة لمدة عام

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2022.

ونص القرار في مادته الأولى على أن: يُجدد تعيين الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 1 أبريل 2022.

كما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على نشره في الجريدة الرسمية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022.