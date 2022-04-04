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"معلومات الوزراء": القاهرة الأولى إفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي

12:39 م الإثنين 04 أبريل 2022
"معلومات الوزراء": القاهرة الأولى إفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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كتب- مصراوي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "القاهرة الأولى إفريقيًّا في مؤشر مدن الأعمال العالمي 2022"، يرصد فيه قائمة أعلى 8 مدن إفريقية على مؤشر مدن الأعمال العالمي لعام 2022، والذي جاءت فيه القاهرة في الترتيب الأول إفريقيًّا.

ويقيس المؤشر جاهزية 200 دولة حول العالم في ما يخص أداء وممارسة الأعمال بناءً على 4 محاور: الاقتصاد (قوة اقتصاد المدينة وآفاق تطوره)، والمجتمع (معدلات تنمية سكان المدينة ومعايير جودة الحياة)، والمناخ العام للأعمال (يقيس تطور البنية التحتية ولوجستيات المدينة)، وكاريزما المدينة من حيث جاذبيتها سياحيًّا وثقافيًّا، وعلى مستوى طبيعتها الخلابة.

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