بيانات رسمية لكورونا في مصر: انخفاضات كبيرة بالإصابات والوفيات

كتب- أحمد جمعة:

سجلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا المستجد، انخفاضًا كبيرًا على مستوى الإصابات والوفيات منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن، بعد تجاوز البلاد ذروة الموجة الخامسة للجائحة في البلاد.

وفي آخر إحصاء لوزارة الصحة، بلغ المتوسط اليومي لعدد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي، 559 حالة.

وبلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الأسبوع 8 حالات يوميا، وفق البيان الأسبوعي الثالث للوزارة.

وبلغت نسبة الانخفاض في إصابات كورونا منذ إصدار البيان الأسبوعي الأول وحتى الآن نحو 29 بالمئة، بالنظر إلى تسجيل 788 حالة كمتوسط يومي بالبيان الأول.

كما بلغت نسبة الانخفاض لوفيات الجائحة 33 بالمئة، نزولًا من 12 إصابة يومية إلى 8 إصابات فقط في الإحصاء الأخير.

وأشارت تقارير الوضع الوبائي بوزارة الصحة، لانخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات بنهاية مارس الماضي.

وشددت التقارير على الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.