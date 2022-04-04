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الجزار يستعرض مسودة الدليل الإرشادي لمعايير الحفاظ على الطابع المعماري

11:08 ص الإثنين 04 أبريل 2022
الجزار يستعرض مسودة الدليل الإرشادي لمعايير الحفاظ على الطابع المعماري

عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وفريق العمل المرافق له، بحضور مسؤولي الوزارة.

واستعرض المجتمعون مسودة الدليل الإرشادي لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعماري ودعم الهوية البصرية، والذي تم إعداده من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وسيتم عرضه على إحدى اللجان الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تمهيدا لعرضه على المجلس لاعتماده.

وأوضح الجزار أنه يتم إعداد الدليل الإرشادي لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعماري ودعم الهوية البصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع إطار مرجعي لدعم الهوية البصرية من خلال أسس ومعايير قابلة للتطبيق في إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والتي تهدف لضبط وحوكمة العمران، والارتقاء بمستوى العمران المصري.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن دلائل أسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعماري ودعم الهوية البصرية، حيث تم التأكيد على أن مصر غنية بأنماط عمرانية متنوعة، ولكل منطقة هويتها المتميزة التي تكونت عبر السنين نتيجة عوامل كثيرة (الظروف الطبيعية والمناخية – النشاط الاقتصادي – العادات والتقاليد – الموارد الطبيعية والمنتجات)، لكن غياب رؤية جامعة لعناصر الهوية لكل منطقة، أدى إلى تشوه بصري لكثير من الأماكن، وطمس الهوية البصرية، ولذا يهدف هذا الدليل الإرشادي إلى إحياء الهوية البصرية والطابع العمراني.

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