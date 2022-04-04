الرعاية الصحية: اعتماد مستشفى طبية بالأقصر وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، كأول مستشفى معتمد بإقليم الصعيد، طبقًا لمعايير الاعتماد القومية ووفق النسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021 والمعتمدة دوليا من جمعية الإسكوا العالمية.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن مستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر التي تعد أول مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، بإقليم جنوب الصعيد، يحصل على هذه الدرجة من الاعتماد، وذلك لاجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد القومية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"، والتي تضاهي نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وترسخ الركائز الأساسية في نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بالغ سعادته لحصول المستشفى على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، بما يعني مطابقتهما لأعلى المعايير العالمية وجودة الخدمات الصحية المقدمة ومخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وأشار السبكي إلى أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية ومستوى تقديم الخدمة ستكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة التي حددها الرئيس السيسي لامتداد المنظومة كاملة إلى كافة محافظات الجمهورية بنهاية 2030.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن اجتياز المستشفيات معايير الاعتماد القومية المعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا يعني مطابقتها لشروط ومتطلبات الاعتماد ومعايير الرعاية المتمركزة حول المريض والمعايير المتمركزة حول المنشآت والمتطلبات الإضافية، لافتًا إلى أن تلك المعايير التي تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأوضح أن "شروط ومتطلبات الاعتماد" تشمل التطابق مع متطلبات اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعلاقات تتسم بالشفافية والأخلاقيات، بينما تشمل "المعايير المتمركزة حول المريض" ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، الحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها، تقديم الرعاية المتكاملة، الخدمات التشخيصية والمساعدة التكميلية، الإجراءات الجراحية والتداخلية، إدارة وسلامة الدواء، فيما تشمل "الرعاية المتمركزة حول المنشأة" ضمان سلامة البيئة والمنشآت، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الإدارة والحوكمة المؤسسية، التقييم والمشاركة المجتمعية، إدارة الموارد البشرية، إدارة وتكنولوجيا المعلومات، الجودة وتحسين الأداء، وذلك علاوة على "المتطلبات الإضافية" من التعليم الإكلينيكي المتمركز على سلامة المرضى والتعليم الطبي العادل والفعال.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، كتيبة العمل داخل مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، لوصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مؤكدًا أن اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين في هيئة الرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طبقًا لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، أكثر من 835 ألف خدمة طبية منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل منذ مطلع 2021 وحتى الآن، كما تقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية التي تشمل الطوارئ، وحدة الكلي الصناعي، العيادات الخارجية، جراحة القلب والصدر، والقلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والنساء والولادة، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والرعاية المركزة العامة، ورعاية جراحة قلب مفتوح، والأطفال المبتسرين، والجهاز الهضمي والمناظير، وجراحة المسالك البولية، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة المخ والأعصاب، والرمد، والأسنان، والجلدية، والنفسية والعصبية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لهذا الاعتماد يكون هناك 28 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من جمعية "الإسكوا"، إضافة إلى مستشفى طيبة التخصصي كأول منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر تحصل على درجة الاعتماد بإجمالي 29 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، معتمدة حتى الآن.