حدث ليلاً| زيادة مكافأة امتحان الشهادة الإعدادية.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رئيس متحف الحضارة: حققنا رقم قياسي وتخطينا 800 ألف زائر خلال عام

قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة، إن الهيئة حققت إنجازات منذ افتتاح المتحف حتى وقتنا الحالي.

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مستشار الرئيس: من المتوقع تحول كورونا لفيروس نتعايش معه بشكل طبيعي خلال 2022

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك انخفاض شديد في أعداد الحالات المصابة بكورونا سواء على المستوى الرسمي الذي يصل للمستشفيات أو على المستوى المجتمعي، بجانب انخفاض أعداد الوفيات، مشيرًا إلى أن هناك عدد قليل جدًا يحتاج للدخول للمستشفيات ولم تعد هناك حالات تحتاج لمستشفيات العزل.

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7 أبريل.. آخر مهلة من التموين لأصحاب تلك البطاقات وإلا الحذف النهائي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا للمديريات باستمرار استقبال المستندات الدالة على الدخل للمواطنين الذين وصلت إليهم رسالة عبر بون الخبز (توجه إلى مكتب التموين) لإثبات الدخل حتى يوم 7 أبريل الجاري.

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مقابر جماعية في بوتشا.. كيف يمكن محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟

بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟

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اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع بشأن انتهاك الهدنة في اليمن

سجلت جبهات القتال في محافظات مختلفة في اليمن، الأحد، سلسلة خروقات للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

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"ضيق بالتنفس ومشاكل بالقلب".. عوض تاج الدين: رصدنا 30 عرض لمتلازمة ما بعد الكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه في حالة استمرار أعراض ما بعد الكورونا لمدة أسبوعين تكون متلازمة ما بعد الكورونا ولو استمرت أكثر من 3 أسابيع فإن الحالة تسمى بالكورونا طويلة المدى.

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الدفاع الروسية تعلن تدمير 42 هدفا عسكريا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 3 منظومات صواريخ مضادة للجو وراجمتا صواريخ جرى تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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لـ3 أسابيع فقط.. فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن فتح باب التقدم للإعارة الخارجية للمعلمين.

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وزير التعليم يعتمد زيادة مكافأة امتحان الشهادة الإعدادية لهذه الفئات

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن اعتماد المكافآت الخاصة بالفئات المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية.

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