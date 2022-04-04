​لضمان عدم ارتفاع "الفاتورة".. خطوات تقليل استهلاك الكهرباء في رمضان

كتب- محمد صلاح:

مع انطلاق شهر رمضان المبارك وما يشهده من حرص المواطنين على متابعة ومشاهدة المسلسلات والبرامج وغيرها على مدار فترات اليوم المختلفة وهو ما يؤدي لزيادة استهلاك الكهرباء خلال تلك الفترة بوجه خاص، وتزامنًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

كيفية تتعامل مع الأجهزة المنزلية لتقليل الاستهلاك؟

كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين في التعامل مع بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد الاستهلاك ولخفض قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر رمضان 2022 وهي كالتالي:

1- عدم وضع أي أطعمة ساخنة داخل الثلاجة والأفضل الانتظار، حتى يبرد الطعام إذ أن وضعه ساخنا يزيد معدل استهلاك الكهرباء داخل الثلاجة.

2- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر؛ إلى جانب بعضها البعض تفاديا لإهدار غاز الفريون في الثلاجة

3- المواظبة على إزالة الثلج المتراكم باستمرار إذ أن وجوده يزيد معدل استهلاك الكهرباء داخل الثلاجة.

4- عدم تشغيل مؤشر المياه الساخنة في حال عدم الحاجة إليه بالغسالة الأتوماتيكية.

5- يفضل عند استخدام الغسالة الأوتوماتيك عدم تشغيل مؤشر المياه الساخنة، إذا كنت لست في حاجة إليها إذ يستهلك طاقة كبيرة أثناء عملية الغسيل.

6- عند شراء غسالة الأطباق يفضل استخدام تلك التي تحمل ملصق AAA، والتي تكون موفرة للطاقة مع ضبط الحرارة على 40 مئوية فقط عند تشغيل غسالة الأطباق توفيرًا للطاقة.

7- ألا تزيد درجة حرارة تسخين المياه في السخان الكهربائي على 60 درجة مئوية، حتى لا يستهلك الجهاز طاقة أكبر والتأكد من فصل السخان بمجرد انتهاء عملية التسخين لتوفير الطاقة.