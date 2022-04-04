تفاصيل الحجز في أراضي وشقق بيت الوطن.. اعرف الشروط والأماكن والدفع بالدولار

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان المن التقدم والحجز في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بالتمويل العقاري، حيث تم طرح 18 ألف وحدة، كما تستعد الوزارة لطرح مرحلة جديدة من مشروع "بيت الوطن" حيث من المقرر أن تعلن خلال الفترة المقبلة بتحديد الأسعار والأعداد طبقاً لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

ويوضح مصراوي في هذا التقرير المشروعات المطروحة في المرحلة الجديدة من بيت الوطن وطريقة السداد وأهم الشروط المطلوبة.

- من لهم حق التقديم؟

مشروع بيت الوطن مخصص للمصريين العاملين بالخارج، شرط سداد المستحقات المالية بالدولار.

- هل يحق للمصريين بالداخل التقدم على مشروع بيت الوطن؟

ووفقًا لشروط وزارة الإسكان، فإن هناك إمكانية لحجز وحدات وأراضي وفلل مشروع بيت الوطن، شريطة توافر العملة بالحسابات البنكية لمن بالداخل، قبل بدء الحجز بـ 60 يومًا، كما يحظر الإيداع النقدي بالدولار، طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

- أنواع المشروعات المتوفر بها حجز:

يشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية.

1- الأراضي:

سيتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة).

2- فيلات:

كما يشمل الطرح فيلات بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

3- شقق سكنية فاخرة:

يتضمن الطرح أبراج العلمين الشاطئية "North Edge" - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - جنة- الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

4- شقق الإسكان المتوسط:

كما سيتم طرح شقق فوق المتوسط ومتوسط بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، في (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة).

- ما هي طرق السداد المتوفرة لحجو شقة أو قطعة أرض؟

يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

- ما هي شروط وإجراءات الحجز والتخصيص؟

-يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية.

-ألا تقل سنه عن 21 عاماً.

-يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

- فى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

- يتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويا، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

-المشتري لجميع محاور الوحدات السكنية والإدارية والفيلات فيما عدا وحدات مشروعى الرحاب ومدينتى، يلتزم بسداد وديعة صيانة بواقع 5 % لمشروعي (سكن مصر – سور مجري العيون) تُسدد مع الدفعة المقدمة، و8 % لباقي الوحدات.

- لن يتم التخصيص دون تحويل مبلغ الوديعة بالإضافة إلى كامل الدفعة المقدمة، ولحين إنشاء اتحاد الشاغلين تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة.

- يلتزم المشترى بسداد أى فروق سنوياً وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية والإدارية والفيلات (عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

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