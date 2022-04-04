رئيس الوفد: نواب يسددون حاليًا مقابل المقعد وآخرون سيتم التعامل مع شيكاتهم قضائيًا (حوار)

(مصراوي):

كشف رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة تفاصيل عدد من الملفات والقضايا الشائكة داخل أروقة الحزب منذ فوزه بالانتخابات الأخيرة والتي تغلب فيها على رئيس الحزب السابق وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبوشقة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، في حوار مع موقع "مصراوي"، إن هناك العديد من القضايا والأزمات تتواجد بالحزب ويحاول حاليا فتح هذه الملفات لإيجاد حلول عاجلة لها في مسعى منه لعودة الحزب على سابق عهده وبث روح التفاهم والتوافق داخل الأعضاء.

وأشار رئيس الحزب إلى القضية المثارة والتي تتمثل في قضية الشيكات الخاصة بمقابل الحصول على المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ أثناء ترشيح الحزب للنواب خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، موضحا أنه تم الاتفاق أن يكون مقابل الترشح والمقعد تبرع من الراغبين في ذلك وكان منهم أعضاء بالحزب ومنهم من تم ترشحهم على اسم الحزب.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أن التبرع هو المصدر المشروع الوحيد للأحزاب سواء الوفد أو غيره، مؤكدا أن التبرع مشروع حسب القانون والدستور وهذا هو طريق الأحزاب للاستمرار في العمل السياسي.

وأوضح أن القانون لا يسمح للأحزاب أن تمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا، مشيرا إلى أن الاتفاق على التبرع أمر مقبول على أن يراعى التنوع ومعايير موضوعية.

وشدد على أنه لا يجوز في نظام الكوتة أن أعطي مقعد لأحد النواب وعندما ينجح يتبرع للحزب لأن هذه المعاملة كانت ثنائية بين رئيس الحزب حينها والمرشح ولا دخل لأعضاء الهيئة العليا أو أعضاء الحزب في إشارة إلى مسئولية أبوشقة عن هذه القضية المقعدة والتي وصفها البعض بأنها بيع للمقاعد ونصب بعد الفوز.

وحول مصير هذه الأموال أو التبرعات مقابل هذه المقاعد، كشف رئيس حزب الوفد أنه ومع الساعات الأولى لتوليه رئاسة الحزب، بل وقبلها، بدأ في حل هذه المشاكل حيث قام ومن خلال مكتبه برفع بعض القضايا ومنها عشر قضايا تشمل نواب وغيرهم من أعضاء الحزب.

وكشف الدكتور عبد السند يمامة عن وجود مشاورات جيدة مع عدد من النواب وتم الاتفاق على تقسيط هذه الأموال أو التبرعات، منوها إلى أن بعض النواب قام بدفع ما عليهم بالتقسيط وليس من المناسب الإفصاح عن الأسماء حرصا عليهم لأنهم في النهاية نواب يمثلون حزب الوفد.

وأعرب عن أسفه لمثل هذه القضايا في حزب مثل حزب الوفد، مشيرا إلى أنه للأسف والتقاعس والتهاون معهم منذ البداية لم يكن صحيحا.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ٢٠٢٢ فوز الدكتور عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام ٢٠٢٦.

وحصل المستشار بهاء الدين أبو شقة على ١٥٤٨ صوتا انتخابيًا والدكتور عبد السند يمامة على ١٦٦٨ صوتا انتخابيا.

وامتد التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة وحتى الخامسة في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.