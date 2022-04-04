يختصر وقت السفر.. 10 معلومات عن محور جيهان السادات بالقاهرة - صور

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كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من مشروع محور جيهان السادات بمحافظة القاهرة، في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى شارع أحمد لطفي السيد، وذلك اعتبارا من الجمعة الماضية.

وفي بداية إنشاء المحور كان يحمل اسم محور الفردوس، ولكن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإطلاق اسم الراحلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، على محور الفردوس إيمانا بالدور الوطني العظيم الذي قامت به.

ويستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن محور جيهان السادات وفق معلومات وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

1- محور جيهان السادات يهدف إلى ربط مناطق وسط وشمال القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي) والطريق الدائري والقاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

2- يساهم في تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.

3- يختصر مسافات وزمن الرحلات المتبادلة بجانب تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

4- تبدأ المرحلة الأولى وتكلفتها 1.2 مليار جنيه من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي، وتشمل أعمال مسار المحور والأعمال الصناعية بطول 4.6 كم بعرض من 3 لـ 4 حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالي أطوال 8.6 كم.

5- شملت الأعمال الصناعية بمحور جيهان السادات الحر تنفيذ 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبي مسار المحور تماثل التراث المعماري والحضاري للمنطقة.

6- شملت الأعمال تنفيذ أعمال صرف مياه المطر وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور بالإضافة إلى ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة في مسار المحور بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزي للتعمير.

7- يساهم محور جيهان السادات أيضا في حل مشكلات طالمًا عانت منها العاصمة لعقود طويلة مثل تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.

8- نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المرحلة الثانية من المشروع وهو عبارة عن كوبري من نهاية الربط على محور المشير طنطاوي مرورا بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعا علويا فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع ذاكر حسين.

9- تبدأ المرحلة الثالثة للمحور من ميدان تاكي حتى شارع أحمد لطفي السيد عند مخرج نفق أبوحشيش، مرورا بشارع أحمد سعيد وشارع مصر والسودان، ويتخلل المسار إقامة كوبري مستويين أعلى شارع أحمد سعيد نظرا لضيق عرض الشارع من ميدان تاكي وحتى سنترال العباسية بمحافظة القاهرة.

10- تشمل أعمال مسار هذه المرحلة بطول 2,3 كم وكوبري مستويين بطول 1,5 كم، بالإضافة إلى تطوير الطرق المحيطة بطول 3,4 كم، بإجمالي أطوال 5,7 كم، وتبلغ تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 662 مليون جنيه.