أرقام X الزراعة.. 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة إجمالي إنتاج مصر من الدواجن



كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا جديدًا من إصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، استعرض فيه أهم الأرقام الخاصة بصناعة الدواجن في مصر.

وأشار الإصدار إلى أن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي 3 ملايين عامل، حيث يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي 38 ألف منشأة تشمل المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر، ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

كما أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE، وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم اعتماد وتسجيل 40 منشأة داجنة معزولة، ضد إنفلونزا الطيور في مصر، ما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجي هذه الصناعة، بعد توقف منذ عام 2006.