طقس الأحد: عودة الشبورة.. وشديد الحرارة في هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الأحد، سيكون حار نهارًا على القاهرة الكبـرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، إنه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة بالقرب من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة وعدد من المحافظات، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 - الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 25 - الصغرى 17

بورسعيد: العظمى 25 - الصغرى 17

سوهاج: العظمى 34 - الصغرى 20

أسوان: العظمى 40 - الصغرى 25

شلاتين: العظمى 34 - الصغرى 20