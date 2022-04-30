كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، المترو يكشف مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني خلال أيام العيد، قائمة جديدة للمفرج عنهم في عيد الفطر، و8 دول عربية وإسلامية تستطلع هلال شوال غدًا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

8 دول عربية وإسلامية تستطلع هلال شوال غداً.. والعيد "الثلاثاء" فلكيا في 3 منها

تزامن إعلان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، ليكون غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

لمزيد من التفاصيل: 8 دول عربية وإسلامية تستطلع هلال شوال غداً.. والعيد "الثلاثاء" فلكيا في 3 منها

مصادر بالتموين: حذف سلعتين بداية من مايو المقبل

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تعديل على قائمة أسعار السلع التموينبة والتي تضم 25 سلعة، بداية من شهر مايو المقبل.

لمزيد من التفاصيل: مصادر بالتموين: حذف سلعتين بداية من مايو المقبل

السن ولقاحات كورونا.. 20 معلومة عن موسم الحج هذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج.

لمزيد من التفاصيل: السن ولقاحات كورونا.. 20 معلومة عن موسم الحج هذا العام

قائمة جديدة للمفرج عنهم في عيد الفطر.. لجنة العفو الرئاسية تحدد ٣ طرق لتلقي الطلبات

عقدت لجنة العفو الرئاسي، اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء.

لمزيد من التفاصيل: قائمة جديدة للمفرج عنهم في عيد الفطر.. لجنة العفو الرئاسية تحدد ٣ طرق لتلقي الطلبات

المترو يكشف مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني خلال أيام العيد

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الأول والثاني لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2022.

لمزيد من التفاصيل: المترو يكشف مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني خلال أيام العيد