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الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بعيد الفطر المبارك

09:32 م السبت 30 أبريل 2022
الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني

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(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

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