بسام راضي: السيسي يهنئ نظيره العراقي بعيد الفطر المبارك

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وهنأ الرئيس السيسي أخيه الرئيس العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

ومن ناحيته أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعبًا.

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