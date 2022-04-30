الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع ملك البحرين وولي عهد أبوظبي



(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى الرئيس السيسي للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار، وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس السيسي على التهنئة الكريمة، متمنيًا له ولمصر كل الازدهار والرخاء.

كما أجرى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول عيدالفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

وبادل ملك البحرين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وسلام.