Masrawy logo white

إعلان

الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع ملك البحرين وولي عهد أبوظبي

08:42 م السبت 30 أبريل 2022
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر مع ملك البحرين وولي عهد أبوظبي

ولي عهد أبو ظبي والرئيس السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى الرئيس السيسي للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار، وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس السيسي على التهنئة الكريمة، متمنيًا له ولمصر كل الازدهار والرخاء.

كما أجرى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول عيدالفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته للبحرين قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

وبادل ملك البحرين الرئيس التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والأمتين العربية والاسلامية بكل خير وسلام.

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
عيد الفطر الرئيس السيسي ولي عهد أبوظبي ملك البحرين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل ..8 دول عربية وإسلامية تستطلع هلال شوال غداً.. والعيد "الثلاثاء" فلكيا في 3 منها
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا