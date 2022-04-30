الصحة تكشف أهمية الحصول على التطعيمات
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "انفوجرافيك"، يوضح أهمية الحصول على التطعيمات.
واستعرضت وزارة الصحة، أهمية الحصول على التطعيمات، على النحو التالي:
- التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه.
- يساهم التطعيم في تكوين أجسام مضادة بالجسم ضد المرض.
- تظل الأجسام المضادة بالجسم لمدد زمنية مختلفة قد تكون عاما أو عدة
أعوام أو مدى الحياة.
- في حالة تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة
الميكروب المسبب للمرض والتخلص منه دون ظهور أية أعراض مرضية
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