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ضبط هواتف و550 شيشة إلكترونية وماريجوانا مع راكبين قادمين في المطار

08:39 م السبت 30 أبريل 2022
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    ضبط هواتف و550 شيشة إلكترونية وماريجوانا مع راكبين قادمين في المطار
  • عرض 3 صورة
    ضبط هواتف و550 شيشة إلكترونية وماريجوانا مع راكبين قادمين في المطار
  • عرض 3 صورة
    ضبط هواتف و550 شيشة إلكترونية وماريجوانا مع راكبين قادمين في المطار
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، راكبًا أجنبيًا يخفي عبوات وسجائر بها زيت الماريجوانا المخدر فور وصوله من قطر، كما ضبطت مصريًا يهرب كمية من التليفونات المحمولة والشيش الإلكترونية، فور وصوله من الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف عبدالسلام عادل مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من مصطفى مرسي، مأمور الجمرك وطاهر خفاجي، تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة، قام وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 30 تليفون محمول ماركة iPhone، و 550 علبة وعبوة بهم كميات من مستلزمات الشيش الإلكترونية والسماعات والمشارط الجراحية.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، تم ضبط راكب أجنبي بحيازته 8 أمبولات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، و4 سجائر إلكترونية بهم نفس الزيت، بمعرفة أحمد رشدي مأمور الجمرك ومحمود سعيد رئيس القسم.

وأمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب الثاني للنيابة.

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