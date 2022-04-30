السن ولقاحات كورونا.. 20 معلومة عن موسم الحج هذا العام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج.

وينظم موسم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

وبدأت وزارتا الداخلية والتضامن، في تلقي طلبات الراغبين في التقديم على الحج لموسم 1443هـ -2022م، اعتباراً من الأحد 24 أبريل الجاري، بينما لم تعلن وزارة السياحة، تفاصيل الحج السياحي حتى الآن.

ويرصد "مصراوي" 20 معلومة عن موسم الحج على النحو التالي:

أولا: شروط السعودية

- ألا يزيد السن عن 65 عامًا.

- اكتمال جرعات التطعيم بلقاح كورونا.

- على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

ثانياً: شروط مصر

- السن للرجال من 25 إلى 65 عامًا.

- لا بدّ أن يكون مع النساء محرم شرعي لمن أقل من 45 عاماً.

- عدم سابقة الحج مدى الحياة واستخراج شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- المحرم المرافق للنساء يبدأ من 18 عاما حتى 65 عام وأيضاً لم يسبق له الحج مدى الحياة.

- اكتمال جرعات التطعيم كاملة المعترف بها في السعودية.

- شهادة معتمدة من الصحة بخلو الحاج من الأمراض المزمنة.

- التقديم في جهة واحدة فقط من جهات تنظيم الحج (الداخلية أو التضامن أو السياحة).

- الحج بنظام القرعة لكل الجهات المنظمة له.

- تقليل عدد الحجاج للربع عما كان عليه العدد قبل كورونا رغم أن السعودية أعطت 40% من العدد للعالم ومصر حصتها 35 ألف حاج، إلا أن مصر لن تنفذ غير 20 ألف فقط لكل الجهات.

- مطلوب فيش وتشبيه للحج عند الفوز بالقرعة.

- جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ السفر وعدد 7 صور شخصية خلفية بيضاء.

- سعر رحلة الحج يحدد حسب الجهة المنظمة له وعلى الخدمات المقدمة للحاج.

- متوقع سعر برنامج الحج في حدود ما بين 120 لـ150 ألفًا للفرد ويزيد في المستوى السياحي الفاخر خمس نجوم والخدمات الأخرى والطيران السريع.

- عدم الانخداع وراء الإعلانات الوهمية من بعض السماسرة، التي تنصب على راغبي الحج.

- إذا انطبقت عليك الشروط قدم في الجهة التي ترغب فيها مباشرة دون وسيط.

- تعليمات الداخلية صدرت بالفعل وتستقبل الطلبات.

- تعليمات السياحة، لم تصدر حتى الآن ولهذا الشركات تستقبل الطلبات فقط بدون أي مقدم مالي لحين صدور الضوابط والأسعار وموعد القرعة.