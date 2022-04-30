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وزارة الصحة تكشف مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة العيد

07:33 م السبت 30 أبريل 2022
وزارة الصحة تكشف مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة العيد

لقاح كورونا

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدة انتظام العمل بجميع مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا مع مراعاة متابعة العمل داخل تلك المراكز.

وبلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، 34 مليونًا و 400 ألف و 459 من المحصنين بالكامل حتى الآن.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة اضغط هنا لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.​

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