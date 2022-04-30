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قائمة جديدة للمفرج عنهم في عيد الفطر.. لجنة العفو الرئاسية تحدد ٣ طرق لتلقي الطلبات

07:18 م السبت 30 أبريل 2022
قائمة جديدة للمفرج عنهم في عيد الفطر.. لجنة العفو الرئاسية تحدد ٣ طرق لتلقي الطلبات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

عقدت لجنة العفو الرئاسي، اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء.

وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية:

- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

وأعدت اللجنة، قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وستعقد اللجنة، مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.​

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عبدالفتاح السيسي عيد الفطر لجنة العفو الرئاسية
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