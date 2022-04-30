الرئيس السيسي يتلقى تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الفطر

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السلطان العماني توجه بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السلطان هيثم بن طارق، متمنياً للشعب العماني الشقيق كل الخير والتقدم والاستقرار.​