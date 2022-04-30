المترو يكشف مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني خلال أيام العيد

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء جميع الإستعدادات الخاصة بإستقبال خطوط المترو الأول والثاني لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٢، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

أصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع الاستمرار بمواعيد شهر رمضان في مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان - المرج الجديدة والخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب خلال أيام العيد.

وأعدت الشركة، جدول تشغيل القطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك مع استمرارها حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، إذ كانت مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية لتبدأ من الساعة ٥:١٥ صباحًا طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ صباحًا، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠صباحًا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ صباحًا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ صباحًا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحًا، إذ تم إعداد جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ(١١٢٠) رحلة يوميًا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (٥١٠) رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى (٦١٠) رحلة، بالإضافة بالدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق.

وشملت الاستعدادات، نقاط الإسعاف داخل المحطات، لمتابعة الحالات المرضية المفاجئة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، مع الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، إضافة إلى أن هناك تنسيق كامل مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أي مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور.

يأتي ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخط الأول والثاني وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

كما تستمر الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخط الأول والثاني للمترو من خلال الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أكشاك تلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين داخل المحطات الرئيسية التبادلية وعدد من محطات الخط الأول والثاني وتقوم الشركة بتشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضاً مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة، و غسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخط الأول والثاني بعد انتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة، مع الإستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الراكب ومن حوله ، و يتم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخط الأول و الثاني وبأسعار مناسبة، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب والتأكد من التزام جميع الركاب بارتداء الكمامة، بالاضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر و إستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة.

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة، أنه منذ تولي الفريق كامل الوزير وزير النقل، وهناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

وناشد بكير، الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وتقدم جميع قيادات الشركة والعاملين بها، بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والسلام والاستقرار.

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