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توجيهات جديدة من وزير التعليم العالي للمستشفيات خلال عيد الفطر

04:08 م السبت 30 أبريل 2022
توجيهات جديدة من وزير التعليم العالي للمستشفيات خلال عيد الفطر

الدكتور خالد عبدالغفار

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أ ش أ

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه الوزير، برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد الوزير، توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.​

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