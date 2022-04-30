محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وفد الكنيسة الأرثوذكسية الذي زار ديوان عام محافظة القاهرة للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها في ظل دولة المواطنة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي مما جعلها نموذجا للاستقرار والأمن يُدرس بالعالم.

وأكد محافظ القاهرة: هذا اللقاءات تعبير عن محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته.

وقدم وفد الكنيسة الأرثوذكسية التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بها، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري مشيدين بالتطوير الكبير الذي تقوم به الدولة بالعاصمة.

حضر اللقاء اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة.