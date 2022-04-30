598 طفلًا من 15 محافظة.. وزيرة الثقافة تعتمد نتيجة مسابقة "كل يوم سؤال"

كتب- مصراوي:

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، نتيجة مسابقة كل يوم سؤال التي نظمتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وجاءت في إطار برنامج أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم.

وقالت عبد الدايم إن المسابقة جاءت على طريق الاهتمام بالنشء وهدفت إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس المبادئ والقيم النبيلة في نفوس الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أنها تناولت أشهر مساجد ومعالم القاهرة الإسلامية، إلى جانب عدد من المعلومات الدينية بمناسبة شهر رمضان، وحثت جميع المتقدمين للمسابقة على مواصلة الجهد لتنمية الإدراك واكتساب المعرفة من خلال القراءة مقدمة التهنئة إلى الفائزين.

يُذكر أن إجمالي عدد المتسابقين بلغ 598 طفلًا من 15 محافظة تراوحت أعمارهم بين 9-12 سنة بمتوسط 22 متسابقًا يوميًّا؛ فاز منهم 26 متسابقًا بعدد 27 جائزة؛ حيث تكرر فوز أحدهم مرتين، وضمت الجوائز مجموعات من الكتب للتحفيز على القراءة والاطلاع؛ بهدف زيادة المعلومات العامة في مختلف مجالات المعرفة، وبرصد البيانات تبين أن الأطفال الفائزين ينتمون إلى عدد 10 محافظات؛ هي القاهرة، قنا، الأقصر، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الدقهلية، الجيزة ومن خلال تحليل نتيجة المسابقة ظهر أن أغلب الأطفال من المقيمين بمحافظات أخرى غير القاهرة وهي (5) من محافظات الوجه القبلي و(4) من محافظات الوجه البحري.

وجاء أطفال قنا والأقصر في المقدمة؛ مما يؤكد إيجابية الأنشطة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة فرصة الفوز لجميع الأطفال من أبناء الوطن.

وجاءت أسماء الفائزين طبقًا لترتيب أيام فوزهم كالتالي: سلمى محمد أبو الوفا صديق، عاطف أحمد محمد مصطفى، يارا أشرف محمد سامي، رنيم تامر أحمد عباسي، أبو الوفا محمد أبو الوفا صديق، على طه سيد أحمد، آدم أحمد رجب فهمي، ملك رمضان متولي السيد، جودي أحمد رجب فهمي، ملك رمضان متولي السيد، منة رمضان متولي السيد، مريم أحمد علي صالح، منار سيد متولي سيد، تميم طارق سليم، عمار محمود سيد محمد، أحمد رائد أحمد حسن، سما محمود متولي السيد، ليان كريم علي عبد الرازق، سلمى محمود متولي سيد، يوسف عبد المنعم أبو العنين، شادن كريم على عبد الرازق، فريدة محمد مجدي، مريم أحمد محمد، تسنيم إيهاب سعد عبد الفتاح شفطر، أنس محمد أحمد، على طه سيد أحمد، أسماء ياسر إبراهيم هيكل، سارة تامر محمد.​