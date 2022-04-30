جهاز 15 مايو: تسليم 3 حضانات جديدة لوزارة التضامن تمهيدا لتشغيلها

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، تسليم 3 حضانات جديدة لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدا لتشغيلها بمنطقة الـ 290 فدانا "إسكان اجتماعي" ومنطقة الـ 50 فدانا ومنطقة زهور مايو، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة التضامن.

وقال المهندس محمد خلف الله، إن جهاز المدينة يسعى جاهدا لاستكمال الخدمات بمختلف أنحاء المدينة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، واستكمالا لتقديم خدمات التعليم الأساسي لمناطق الزهور والإسكان الاجتماعي.

وتفقد المهندس محمد خلف الله المرحلة الأولى بالمدينة من المجاورة 6 إلى المجاورة 12، يرافقه مسؤولو الجهاز.

وخلال الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، ضرورة الاهتمام بعودة الطابع الحضاري للمدينة والمتابعة الدورية لكافة الأعمال من زراعة وكهرباء ونظافة ومرافق مياه وطرق، وإزالة كل المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وخاصة بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة.​