محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب- يوسف عفيفي:

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لكم خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل واستكمال مسيرة التنمية والبناء، وأن يعيد عليكم وعلى وطننا الغالي مصر وشعبنا العريق الأعياد والمناسبات السعيدة أياما عديدة وأزمنة مديدة، بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية دائما وأبدا أمنها واستقرارها".​