رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر يهنئ السيسي بعيد الفطر

كتب- مصراوي:

هنأ الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال عبدالهادي، في برقية للرئيس السيسي: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أن نتقدم لكم بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم الله على بلادنا بالأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرقي والازدهار تحت قيادتكم".

وأضاف: "نعاهدكم بالوقوف خلف قيادتكم الحكيمة التي خرجت ببلادنا الحبيبة من أزمات ودسائس كانت تهدف للنيل منها، ولكن أبت إرادة الله عز وجل وحكمتكم إلا أن تكون مصر عزيزة قوية".

وتابع: "ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك، نبتهل إلى الله عز وجل أن يجعله عيد أمن وسلام وخير ورخاء على بلادنا وشعبنا الكريم، حفظ الله بلادنا آمنة مستقرة، وسدد على طريق الحق خُطاكم".

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