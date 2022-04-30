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أتربة قد تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام عيد الفطر المبارك

12:26 م السبت 30 أبريل 2022
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كتب- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك والظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت منار غانم، لمصراوي، اليوم السبت، إنه يسود طقس حار خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أول أيام العيد الموافق الاثنين المقبل، وبالنسبة لحالة الطقس ليلا فتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة يومها 33 درجة مئوية نهارا على القاهرة، فيما تسجل ليلا 18 درجة مئوية، في أجواء مشابهة لطقس اليوم.

وتابعت الدكتورة منار غانم: يوجد نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية تكون مثيرة للأتربة في الصحراء الغربية، وقد تصل الأتربة العالقة لسماء القاهرة.

ووجهت بضرورة ارتداء الكمامة والنظارات الشمسية لأصحاب أمراض الحساسية، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة، وعدم المبالغة في تخفيف الملابس خلال فترة الليل، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة للنشرات الجوية.​

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