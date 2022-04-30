رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

وحددت الحسابات صلاة عيد الفطر المبارك في مرسى مطروح في الخامسة و50 دقيقة، والخارجة في الساعة الخامسة و47 دقيقة، دمياط الساعة الخامسة و32 دقيقة، نوبيع الساعة الخامسة و24 دقيقة، وحلايب الساعة الخامسة و26 دقيقة، وشلاتين في الخامسة و29 دقيقة.​