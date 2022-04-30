رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية التي أرسلها رئيس مجلس الشيوخ إلى رئيس الجمهورية: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لكم بأسمى آيات الاحترام والتقدير وأخلص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده عليكم وعلى الوطن الغالي والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".