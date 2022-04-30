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تحذير من محافظ القاهرة لمن يفكر في ارتكاب مخالفة بناء خلال العيد

10:28 ص السبت 30 أبريل 2022
تحذير من محافظ القاهرة لمن يفكر في ارتكاب مخالفة بناء خلال العيد

اللواء خالد عبدالعال

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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة.

وشدد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم السبت، على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتصدي بكل قوة وبمنتهى الحزم لهؤلاء المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة.

وحذر محافظ القاهرة من تسول له نفسه القيام بأي محاولة لمخالفة قانون البناء متوهمًا غياب الرقابة أثناء إجازة العيد أن محاولته ستقابل بمنتهى الشدة والحسم وسيعرض نفسه للمسائلة القانونية على الفور، مؤكدا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة (15496 - 114) على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.​

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خالد عبدالعال محافظ القاهرة مخالفة بناء عيد الفطر أملاك الدولة

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