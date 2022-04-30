مصادر بالتموين: حذف سلعتين بداية من مايو المقبل

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تعديل على قائمة أسعار السلع التموينبة والتي تضم 25 سلعة، بداية من شهر مايو المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوزارة حذفت سلعتي الزيت زنة واحد لتر والمكرونة زنة 500 جرام من سلع المنظومة التموينية.

وأوضحت أنه سيتم توفير عبوات زيت زنة 800 مللي بسعر 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، كما تم توفير عبوتين من المكرونة 800 جرام بسعر 10.50 جنيه، و400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

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