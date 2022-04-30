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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

12:22 ص السبت 30 أبريل 2022
البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس الثاني

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(مصراوي):

بعث البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

(فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع، دمتم محروسين في حفظ الله وعنايته). ​

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