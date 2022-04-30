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الإسكان: "المركزي للتعمير" يحصل على شهادتي الآيزو "ISO 9001 : 2015" و"ISO 10006 : 2017"

12:00 ص السبت 30 أبريل 2022
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    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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    الإسكان المركزي للتعمير يحصل على شهادتي الآيزو (2)
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    الإسكان المركزي للتعمير يحصل على شهادتي الآيزو (3)
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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، حصل على شهادتي الأيزو "ISO 9001 : 2015"، و"ISO 10006 : 2017"، في إطار جهود الوزارة وجهاتها التابعة، لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في التنمية والتطوير ورفع كفاءة وجودة أداء المؤسسات والهيئات ذات التأثير المباشر على حياة المجتمع المصري، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر2030، نحو تطبيق نظم الإدارة والجودة طبقًا للمواصفات القياسية الدولية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الجهاز اتجه نحو التأهيل للحصول على شهادة الأيزو في تطبيق المواصفات القياسية الدولية (نظام إدارة الجودة "ISO9001:2015"، وتطبيق إرشادات المواصفة الدولية لإدارة الجودة في المشروعات "ISO10006:2017"، وتم تشكيل إدراة جودة تضم عناصر من جميع قطاعات وإدارات الجهاز لتطبيق خطوات تأهيل الجهاز، وتمت الاستعانة بالمعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وهو بيت الخبرة الوطني المختص بنشر ثقافة ومفاهيم الجودة في المجتمع المصري.​

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عاصم الجزار وزير الإسكان شهادتي الآيزو

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