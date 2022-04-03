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مشروعات استراتيجية ومحاور مرورية.. أبرز معلومات عن 16 مشروعًا تنفذها الجيزة

10:20 م الأحد 03 أبريل 2022
مشروعات استراتيجية ومحاور مرورية.. أبرز معلومات عن 16 مشروعًا تنفذها الجيزة

مشروعات الطرق

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كتب- أسامة علي:

تشهد محافظة الجيزة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والقومية وتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، جاءت المشروعات الاستراتيجية على النحو التالي:

1- إنشاء محور أنور السادات ليكون البديل لشارع الأهرام أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

2- إنشاء وتطوير طريق وممشى المنصورية.

3- إنشاء الطريق الأوسطي القطاع الثاني بطول 30 كم بقيمة 2.9 مليار جنيه.

4- ازدواج طريق الواحات بطول 283 كم بتكلفه 2.3 مليار جنيه.

5- تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بطول 27 كم.

6- تطوير امتداد طريق الواحات من طريق الفيوم وحتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة بطول 30 كم.

7- إنشاء الطريق الدائري الجنوبي حول مدينة 6 أكتوبر بطول 21 كم.

8- استكمال إنشاء الدائري الإقليمي بطول 48 كم.

9- تطوير طريق القاهرة أسيوط الغربي بطول 45 كم بتكلفة مليار جنيه ومنه 3 قطاعات بمحافظة الجيزة.

10- إنشاء نفق النهضة بتكلفة 406 ملايين جنيه.

11- إنشاء محور الكفراوي بطول 6.5 كم يربط بين الحصري وميدان فودافون بتكلفة 166 مليون جنيه.

12- إنشاء المحور المركزي للربط بين 26 يوليو والمنطقة الصناعية بطول 6 كم بتكلفة 53 مليون جنيه.

13- إنشاء محور الفريق كمال عامر بطول 15 كم من الدائري جنوبًا وحتى محور الضبعة بتكلفة 4 مليارات جنيه.

14- إنشاء مطار سفنكس الدولي بتكلفة 508 ملايين جنيه.

15- إنشاء محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 2.6 مليار جنيه.

16- إنشاء المتحف المصري الكبير بتكلفة 1.4 مليار دولار.

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