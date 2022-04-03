وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان (صور)

في ذكرى مرور عام على افتتاحه.. وزير السياحة والآثار يزور المتحف القومي

كتب- محمد عبيد:

زار عدد من الطيارين والضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الأطفال في مستشفى 57357 بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ووزعوا الهدايا التذكارية على الأطفال ومشاركتهم في أعمالهم الترفيهية والفنية والتقاط الصور التذكارية معهم متمنين لهم الشفاء التام والعاجل.

واصطحب فريق عمل من العلاقات العامة بالمستشفى وفد مصر للطيران في جولة تفقدية للإطلاع على أقسام وأجنحة المستشفى، والغرف العلاجية للأطفال، والصيدليات، والمعامل الحديثة.

وأشاد وفد الشركة بالمستوى الطبي الذي يتميز به مستشفى 57357، بالإضافة إلى وجود فريق طبي وتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، والذى يقوم بدوره على أكمل وجه.