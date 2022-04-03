Masrawy logo white

إعلان

وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان (صور)

09:14 م الأحد 03 أبريل 2022
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
  • عرض 10 صورة
    وفد من الطيارين والضيافة يحتفلون مع أطفال 57357 بشهر رمضان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

زار عدد من الطيارين والضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الأطفال في مستشفى 57357 بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ووزعوا الهدايا التذكارية على الأطفال ومشاركتهم في أعمالهم الترفيهية والفنية والتقاط الصور التذكارية معهم متمنين لهم الشفاء التام والعاجل.

واصطحب فريق عمل من العلاقات العامة بالمستشفى وفد مصر للطيران في جولة تفقدية للإطلاع على أقسام وأجنحة المستشفى، والغرف العلاجية للأطفال، والصيدليات، والمعامل الحديثة.

وأشاد وفد الشركة بالمستوى الطبي الذي يتميز به مستشفى 57357، بالإضافة إلى وجود فريق طبي وتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، والذى يقوم بدوره على أكمل وجه.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
شهر رمضان شركة مصر للطيران مستشفى 57357
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
رمضانك مصراوي| إعلان عمرو دياب الجديد يثير جدلا.. وخبراء يكشفون مفاجأة في تحليل حركاته
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا