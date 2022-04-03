الأوقاف: 19% زيادة في إيرادات مال الوقف خلال تسعة أشهر



كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالي.

وأوضحت في بيان لها، أن هيئة الأوقاف حققت عن الفترة من 1/ 3/ 2022م حتى 31/ 3/ 2022م مبلغًا قدره (239,875,517) جنيهًا، بزيادة قدرها (118,270,124) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي2020 /2021م، وبنسبة زيادة قدرها 97,3%، وبزيادة قدرها (153,429,231) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020 م بنسبة زيادة قدرها 177,5%.

وأشارت إلى أن هيئة الأوقاف المصرية، حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022م (1,429,419,001) جنيه بزيادة قدرها (237,122,750) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021 م وبنسبة زيادة قدرها 19,9%، وبزيادة قدرها (470,008,505) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020 م وبنسبة زيادة قدرها 49%.

وكشفت أن الدكتور محمد مختار جمعة، يعقد اجتماعًا موسعًا مع جميع قيادات الهيئة الأوقاف، عصر الثلاثاء المقبل، لبحث مزيد من سبل تنمية أرباح وإيرادات الهيئة، في إطار دور الوزارة في خدمة الوقف وحسن استثمار أعيانه، وصرف عوائده في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.