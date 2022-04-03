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إبراهيم عيسى أم الشيخ أحمد كريمة.. إلهام شاهين تختار الأفضل بالنسبة إليها وتوضح السبب

08:13 م الأحد 03 أبريل 2022
إبراهيم عيسى أم الشيخ أحمد كريمة.. إلهام شاهين تختار الأفضل بالنسبة إليها وتوضح السبب

إلهام شاهين

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كتب- مينا غالى

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تفضل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن الشيخ الدكتور أحمد كريمة، لأنه رجل مثقف ومستنير ويخاطب المنطق والعقل، مضيفة: "وأنا أحب اللي يخاطب عقلي ما يقوليش مسلمات كده وخلاص".

وأضافت إلهام ردًا عما قاله عن الإسراء والمعراج: "هو طلع ووضّح وقال ما كان يقصده، لكنه شخص محترم جدا ومثقف جدا ومستنير جدا، ولا يمكن يقصد أي إساءة أو تجريح للدين".

وتابعت إلهام: "الشيخ أحمد كريمة أيضا دافع عني كثيرا وأنا أحترمه، لكن لو هفضّل.. هفضّل إبراهيم عيسى".

من جهة أخرى، أكدت إلهام شاهين، أنها في صف ياسمين صبري ضد والدها الدكتور أشرف صبري، مضيفة: "لو كان في أي خلاف عائلي ماينفعش الأب يطلع ينتقد بنته، وبعدين أنت تطلع ليه.. هي المشهورة إنما أنت مش معروف، ليه تطلع تشتكي.. الجمهور هيعمل إيه.. هيقول لها مثلا: روحي شوفي باباكي وشوفي عيلتك؟ ده مش حل".

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