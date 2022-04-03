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بالصور.. رئيس شركة مايكروسوفت العالمية يزور الأهرامات

07:46 م الأحد 03 أبريل 2022
  • عرض 4 صورة
    رئيس مايكروسوفت العالمية يزور الأهرامات
  • عرض 4 صورة
    رئيس مايكروسوفت العالمية يزور الأهرامات
  • عرض 4 صورة
    رئيس مايكروسوفت العالمية يزور الأهرامات
  • عرض 4 صورة
    رئيس مايكروسوفت العالمية يزور الأهرامات
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كتب- مينا غالى

استقبلت، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية براد سميث، وبرفقته أسرته، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة.
وقال أشرف محي الدين إن الزيارة شملت جولة عند منطقة الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول ولوحة الحلم.
وأبدى براد سميث إعجابه بطريقة نحت التمثال وكبر حجمه. كما انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما، وهناك حرص رئيس شركة مايكروسوفت على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارته التي وصفها بالفريدة والممتعه، معربًا عن سعادته بما شاهده من كنوز بالمنطقة الأثرية المتميزة.

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