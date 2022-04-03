"قومي المرأة" ينظم ندوة للتثقيف والشمول المالي لسيدات قرية الغرق بالفيوم

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نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع بنك مصر ندوة للتثقيف والشمول المالي استهدفت 75 سيدة بقرية الغرق بمركز اطسا محافظة الفيوم، وذلك ضمن القرى المستهدفة بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي ينفذه المجلس، في إطار فاعليات وأنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد إلى أن الندوة شملت توضيح مفهوم الشمول المالي وأهميته، والمميزات والخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملاء الشمول المالي، كما تم فتح باب المناقشة والرد من خلال ممثلي البنك على كافة الاستفسارات الواردة من السيدات بالندوة.

وأوضح المجلس أنه تم خلال أعمال الندوة استخراج بطاقات كارت ميزة للسيدات الراغبات.