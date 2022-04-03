الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان
كتب- مينا غالى:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وقد توجه الرئيس إلى شقيقه أمير الكويت بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً.
من جانبه، أعرب أمير الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.
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