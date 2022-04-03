للعام الثالث علي التوالي.. "الزراعة" تقيّم تجربة القطن قصير التيلة

كتب-أحمد مسعد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلاً".

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن عملية زراعة قطن قصير التيلة تخضع لوزارة قطاع الأعمال، حيث يرتكز دورنا علي الإشراف وتقييم التجربة من خلال النتائج الوراثية المنزرعة بالقطن.

ولفت مسعد، في تصريح خاص لـ مصراوي، إلى أن تجربة زراعة القطن قصير التيلة سوف تتم في منطقة شرق العوينات في جنوب الوادي في أراضي جهاز الخدمة الوطنية، حيث تم تخصيصها لإنتاج الأقطان المصرية لما لها من جودة عالمية على مستوى دول العالم، وتهدف الوزارة لدعم هذه الصناعات وتطويرها.

وأضاف مدير معهد بحوث القطن، أن المساحة بلغت 212 فدان في موسم 2021-202، وهي المرحلة الثالثة للتجربة، حيث تسعى الدولة للنهوض بهذه الصناعة من خلال تطوير المصانع والمغازل مع زراعة القطن قصير التيلة دون الاستغناء عن القطن طويل التيلة.

وأشار مدير معهد بحوث القطن، إلى أن التجربة الأولى لزراعة القطن قصير التيلة بدأت الموسم الماضي على مساحة 250 فدان وتلتها مرحلة الجنى منذ أيام قليلة وستستمر، منوها إلى أن وزارة الزراعة ستقوم بإعداد تقرير فني بشأن هذه التجربة فى مرحلتيها.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.