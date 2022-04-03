الثاني في رمضان.. تعرف على سبب قرار "الأعلى للإعلام" بإيقاف إعلان الملابس الداخلية

كتب- مينا غالى:

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، وقف عرض إعلان "دايس"، ويستعرض مصراوي أسباب قرار المجلس بوقف الإعلان.

أوضحت هيئة مكتب المجلس أن القرار يأتي بعد "رصد عدد من المخالفات التي شابت إعلان دايس هذا العام، حيث خالف الإعلان عددًا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وأعلنها ضمن الأكواد.

وأضافت هيئة المكتب: "كما أن الإعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء، وذلك لما تضمّنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام".

وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان، مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقير من الأشخاص، ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية، خاصة بند رقم (4) الذي ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية، وكذلك المادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف.

ويعد قرار المجلس بوقف إعلان "دايس" هو الثاني له في رمضان حتى الآن، بعدما أصدر أمس قرارًا ببوقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.