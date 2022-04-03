بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس في ثالث أيام رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس سيكون مائل للبرودة خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: