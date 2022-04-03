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مذكرة تفاهم بين القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية

03:50 م الأحد 03 أبريل 2022
مذكرة تفاهم بين القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

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القاهرة- أ ش أ:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بهدف تبادل الخبراء والخبرات في مجالات التعاون المشترك.

وأوضح التقرير – في بيان صادر اليوم الأحد - أنه بموجب مذكرة التفاهم يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال شبكات الرصد لتطوير البرمجيات والخوارزميات لتحليل وعرض البيانات الخاصة بالشبكات، وتطوير أنظمة اتصال مُؤمنة، وكذلك نمذجة وانتشار الانبعاثات.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات التي من شأنها أن تؤدى إلى توافر قاعدة لتبادل الكوادر البشرية المؤهلة، والمدربة، والبيانات ذات الصلة، ومنها تبادل المعلومات التقنية والوثائق في المجالات ذات الصلة، وإعداد وتنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل المُمارسات والاستشارات التقنية، وتبادل الزيارات والخبراء؛ للمُشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان، فضلاً عن القيام بدراسات مشتركة.​

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