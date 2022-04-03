بسبب رمضان والظروف الراهنة.. قرار عاجل من وزير التموين بشأن المخابز البلدية

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

‏وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن التوجيه الذي أصدره اليوم يأتي من ‏حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.

من جانبه قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن الدكتورعلي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على المديريات ‏بضرورة متابعة المخابز والتزامها بالمواعيد المقررة لها في ‏رمضان، وأشار كمال إلى أن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءاً، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏