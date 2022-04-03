بسبب رمضان والظروف الراهنة.. قرار عاجل من وزير التموين بشأن المخابز البلدية
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن التوجيه الذي أصدره اليوم يأتي من حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام الدراسي.
من جانبه قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على المديريات بضرورة متابعة المخابز والتزامها بالمواعيد المقررة لها في رمضان، وأشار كمال إلى أن الوزارة وفرت لكل مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءاً، وهناك بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية لإنتاج رغيف خبز للسحور.
وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيتاعرف الاسعار
إعلان